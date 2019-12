Ragazza investita in bici, è caccia al pirata

Versa in gravi condizioni una ragazza che, nel tardo pomeriggio di ieri, stava pedalando in sella alla sua bicicletta tra Moimacco e Ziracco quando è stata travolta dal conducente di una vettura che non si è fermato a prestarle soccorso.

La ragazza è finita in un fossato, ha riportato diverse fratture e lesioni ed è stata aiutata da un passante. È stata trasportata in ospedale a Udine con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Uti Natisone che stanno indagando adesso per identificare il pirata della strada. La ragazza è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.