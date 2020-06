Ragazzina non rientra a casa: scattano le ricerche

Sono ore di ansia a Sgonico per la scomparsa di una ragazza minorenne. Questa mattina, dopo che i familiari, preoccupati per la prolungata assenza della giovane, hanno lanciato l'allarme e sono subito state avviate le ricerche. I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste hanno allestito la base operativa per le ricerche in corso nella zona dei boschi di Sales, a Sgonico, dove sarebbe stata avvistata l'ultima volta la giovane.

Sul posto ci sono anche le forze dell'ordine.