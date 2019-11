Ragazzina scompare da casa, via alle ricerche

Paura per una ragazzina di 17 anni scomparsa da casa, a Conegliano: dopo l'allarme lanciato dalla mamma, sono state attivate le ricerche da parte dei Carabinieri. La madre ritiene che la figlia si sia allontanata volontariamente da casa insieme a un ragazzo maggiorenne, straniero. La donna, disperata, ha pubblicato anche un post su Facebook con la foto della minore: "Aiutatemi a trovare mia figlia", scrive.

La ragazzina potrebbe essere passata anche dal Friuli Venezia Giulia (o trovarsi in regione). I due, infatti, potrebbero aver deciso di espatriare. Potrebbero trovarsi, tuttavia, ancora in Veneto o aver deciso di allontanarsi per raggiungere altre regioni del Sud Italia. Secondo la madre i due sarebbero diretti, come meta finale, in Germania.

La 17enne è scomparsa da casa alle 8 di ieri mattina e poi ha fatto perdere le sue tracce. Per la persona che si troverebbe con lei, l'ipotesi di reato che si configura è quella di sottrazione di minore (anche nel caso sia consensuale).