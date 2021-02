Ragazzino derubato di soldi e monopattino, presi i responsabili

Poco dopo le 21 di martedì 9 febbraio, una Volante della Questura di Udine era intervenuta davanti alla stazione ferroviaria, dove un 16enne, residente in provincia e in attesa di un parente per tornare a casa, era stato rapinato dei soldi e di un monopattino elettrico da tre ragazzi, di poco più grandi.

I tre, descritti sulla ventina, forti del numero, hanno accerchiato la vittima con fare intimidatorio e l’hanno minacciata affinchè consegnasse quel che aveva: spaventato, il minore, oltre ai 15 euro che aveva in tasca, è stato costretto a dar loro anche un monopattino elettrico - del valore di quasi 500 euro - che aveva con sé. I tre si sono poi dileguati in differenti direzioni.

Gli agenti della Volante, dopo aver preso visione delle immagini registrate dalle telecamere della zona, hanno riconosciuto uno dei rapinatori e l’hanno individuato e fermato un’ora dopo in stazione: il ragazzo, anch’egli 16enne e residente in provincia, è stato così denunciato per rapina.

Ieri, i poliziotti hanno continuato l’attività d’indagine e sono riusciti a identificare un altro malvivente, un 20enne, trovato e fermato poi verso mezzogiorno in città, a bordo del monopattino sottratto la sera prima. Anche quest’ultimo è stato denunciato per la rapina in concorso; il monopattino è stato restituito al proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il terzo del gruppo.