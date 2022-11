Ragazzino di 13 anni cade da una tettoia

Nel tardo pomeriggio un ragazzino di 13 anni è caduto da una tettoia a Vermegliano di Ronchi dei Legionari. E' finito su alcuni elementi in ferro e ha riportato diverse lesioni alle gambe. Stava partecipando a una festa all'interno del ricreatorio della parrocchia.

Dopo la chiamata di aiuto al Nue 112, gli infermieri della centrale della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone e l'elisoccorso.

Il ragazzino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile e fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco.