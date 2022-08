Ragazzino investito da un'auto a Pasian di Prato

Un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato ieri sera in condizioni serie dopo essere stato investito da un'auto, che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. L'incidente, intorno alle 19.30, in via Nuova a Santa Caterina a Pasian di Prato. Il 13enne, a quanto si apprende, stava attraversando la strada con la bici sulle strisce pedonali quando è stato urtato dalla vettura.

Immediatamente i presenti hanno lanciato l'allarme: sono intervenuti i sanitari, sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Il giovanissimo paziente è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni gravi.

Sul posto anche i Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.