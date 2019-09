Bambino di 12 anni investito in via Trasaghis a Gemona del Friuli poco dopo le 19 di ieri, all'incrocio con via Bariglaria. Il giovanissimo è stato immediatamente soccorso dall'equipe medica di un'ambulanza e trasportato all'ospedale di Tolmezzo per precauzione, pur avendo riportato ferite lievi.

Il ragazzino è stato travolto da una Ford condotta da una 78enne di Gemona, che si è fermata e ha dato l'allarme. Sul posto per rilievi e accertamenti i carabinieri.