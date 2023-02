Ragazzino picchiato a Pordenone, denunciati due minori

Nel pomeriggio di sabato 28 gennaio, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Pordenone era intervenuto, in via Mazzini, dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che avevano segnalato un’aggressione tra giovanissimi.

Un 17enne, mentre passeggiava in compagnia della fidanzata, era stato avvicinato da un ragazzo che, per futili motivi, dopo una discussione, era passato alle vie di fatto, aggredendo il 17enne, assieme a un amico, a suon di calci e pugni, facendolo rovinare per terra.

Poco dopo gli aggressori erano stati allontanati da alcuni passanti, mentre la vittima era stata soccorsa e trasportata in ospedale, per essere poi dimessa con una prognosi di trenta giorni.

Immediatamente la Mobile ha avviato le indagini per risalire ai protagonisti. Anche grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno individuato gli autori della brutale aggressione in due ragazzi di 15 e 16 anni, residenti nel Friuli Occidentale, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Trieste.