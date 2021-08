E' scattato alle 11.40 un intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale che si stanno recando in Val Romana, nel Tarvisiano, per soccorrere un ragazzino, caduto per cinquanta metri lungo il sentiero 518 che conduce alla Capanna Cinque Punte. Il ragazzo fa parte di una comitiva di scout.

Notizia in aggiornamento