Ragazzino sottrae le offerte a due artisti di strada

Ha rubato le offerte di due artisti di strada che si stavano esibendo in uno spettacolo musicale in via Battisti, a Udine. Dopo essersi impossessato circa 60 euro è scappato, pensando di non essere preso. Le due vittime, un 24enne triestino e un 21enne pordenonese, hanno denunciato subito l'accaduto ai Carabinieri della Radiomobile di Udine.

Gli uomini del Luogotenente Andrea Riolo hanno avviato immediatamente le ricerche in zona, per identificare il ladro. Il responsabile del furto è stato trovato poco dopo: si tratta di un ragazzo di 15 anni, residente a Udine, che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per i Minori, poi affidato ai genitori.