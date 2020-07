Ragazzo di 23 anni scomparso nel nulla

È lotta contro il tempo per trovare un ragazzo di 23 anni di Trieste che non dà notizie di sé da questa mattina. A dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa, sono stati i parenti che hanno chiamato il 112. Si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi.

Dalle 17 si cerca il giovane sia in città, quindi in zona antropizzata, dove le indagini e le ricerche sul campo sono affidate alle forze dell'ordine, dai Carabinieri alla Polizia di Stato, sia in zona impervia, in particolare nella Rotonda del Boschetto. È proprio in quest'ultima località che è stato allestito, intorno alle 20.30, un comando operativo distaccato dei Vigili del Fuoco.

L'Ucl è stato messo a disposizione dal Comando dei Pompieri di Pordenone. Sul posto stanno operando gli esperti del nucleo Tas, ovvero di Topografia Applicata al Soccorso. Si sta valutando anche l'impiego del Nucleo Speleo Alpino Fluviale.

Chiunque abbia informazioni deve chiamare immediatamente il 112 per coadiuvare le ricerche che andranno avanti tutta la notte.