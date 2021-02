Ragazzo in monopattino investito, caccia all'auto pirata

La Polizia Locale di Udine cerca testimoni per ricostruire la dinamica di un incidente che si è verificato ieri sera, intorno alle 20, tra via Cividale e via Pisino, nel capoluogo friulano.

Lo scontro ha visto coinvolti una Dacia di colore scuro e un monopattino condotto da un giovane. Quest'ultimo è rovinato sull'asfalto, restando ferito, poi assistito dal personale medico inviato dalla Sores, accolto in ospedale a Udine.

Il conducente della Dacia non si è fermato per prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell'incidente.

La Polizia Locale chiede a tutti gli eventuali testimoni di aiutare nell'identificazione del conducente. Chi abbia assistito allo scontro e abbia informazioni utili deve telefonare il numero 0432.1272329.