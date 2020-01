Ragazzo investito sulle strisce pedonali

Investimento di un pedone lungo la regionale 56 intorno alle 19 di ieri, a San Giovanni al Natisone, di fronte al ristorante Campiello. A rimanere ferito un ragazzo di 16 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell'Uti Natisone per tutti i rilievi e gli accertamenti. Il minore, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza per accertamenti.

A travolgerlo una donna che prima si è allontanata dal luogo dell'incidente, per poi ripresentarsi, dopo poco, nell'ufficio della Municipale.