Raggiunge Udine per spacciare cocaina

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato per spaccio un 37enne, di origini campane ma residente in Friuli. Nei giorni scorsi, nella zona periferica di Udine-Sud, una pattuglia della Squadra Mobile l'aveva intercettato come passeggero a bordo di un'auto, diretta in città. La macchina è stata segnalata alle pattuglie dislocate lungo le principali arterie di accesso al centro per i controlli legati al contrasto al Coronavirus.

Poco dopo una Volante ha fermato il veicolo. Guidatore, anche lui italiano, e passeggero non hanno fornito motivazioni plausibili per trovarsi in città e, considerati i numerosi precedenti del 37enne, il controllo è stato approfondito. Sono così spuntati due involucri in cellophane contenenti 12 grammi di cocaina, di ottima qualità, destinata alla 'piazza' udinese e prontamente recuperati dagli agenti. I due sono stati accompagnati in Questura e denunciati per inottemperanza ai decreti di contenimento del Covid-19.

A carico del 37enne, colpito anche da un divieto di ritorno nel comune, è stata disposta anche una perquisizione domiciliare, che ha permesso di scoprire un bilancino elettronico di precisione. L'uomo è stato, quindi, arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e denunciato, oltre che in base all'articolo 650 del codice penale, anche per aver violato il provvedimento emesso dal Questore di Udine nel 2017. E' stato poi condotto nella locale Casa Circondariale.