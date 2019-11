Raggiunti i due alpinisti bloccati sulla Cima dei Preti

Due alpinisti hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino dopo aver trascorso la notte in quota. La chiamata è arrivata questa mattina al NUE112 con richiesta di aiuto alle squadre del Soccorso Alpino della stazione Valcellina.

Al momento sta nevicando e non è certo che l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore possa alzarsi in volo, così come quello della Protezione Civile, anch'esso preallertato.

I due alpinisti si trovano sulla cresta della Cima dei Preti, nelle Dolomiti Friulane, a una quota di circa 2.500 metri, sulla via dei Triestini, lunga e a tratti esposta traversata della cresta della cima suddetta.

Le squadre di terra si stanno organizzando per tentare un approccio a piedi, che sarà comunque lungo e impegnativo per i soccorritori. Intanto si sta cercando d'individuare la loro posizione con i mezzi tecnici a disposizione.

AGGIORNAMENTO. Due soccorritori hanno raggiunto la vetta intorno alle 12.50, dopi essere stati portati in volo al bivacco Greselin dall'elicottero della Protezione civile. Hanno trovato i due giovani alpinisti, un ragazzo e una ragazza. La richiesta di aiuto è partita dal cellulare della giovane teamite l'applicazione Georesq e ricevuta dalla Stazione Cnsas di Pieve di Cadore. Una squadra, composta da tecnici del Soccorso alpino e vigili del fuoco, partita a puedi verso il bivacco ha portato generi di conforto e abbigliamento. Hanno affrontato 1200 metri di dislivello. L'operazione ha potuto contare sul supporto di Protezione civile e Carabinieri di Cimolais.