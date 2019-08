Raid di pneumatici a Udine, due arrestati

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato della Questura di Udine sono intervenuti in piazza Primo Maggio e in alcune vie limitrofe, allertati da diversi cittadini, dove hanno trovato due uomini, entrambi di Caserta, classe 1998 e 1993, che stavano tagliando gli pneumatici delle auto con un coltello.

Sette le vetture danneggiate e una bici. I due sono stati tratti in arresto per danneggiamento aggravato. Il coltello è stato sequestrato. Per loro è scattato anche il foglio di via da Udine.

Uno è stato denunciato anche per rifiuto di fornire le proprie generalità. Entrambi sono stati deferiti per il possesso del coltello.

Questa mattina si è tenuta la direttissima. Per loro il giudice ha disposto anche il divieto di dimora a Udine.