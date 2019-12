Raid vandalico a Codroipo, arrestato

I Carabinieri della stazione di Campoformido, in collaborazione con i militari dell'Arma di Majano, hanno arrestato in flagranza un cittadino romeno classe 1988 che, in stato di ubriachezza, intorno alle 3 di questa notte, a Codroipo, aveva danneggiato diverse auto in sosta.

Nel raid vandalico, interessati anche aluni arredi urbani. Dopo aver forzato degli infissi, era entrato pure all'interno di abitazioni private. Raggiunto dai militari, l'uomo, residente a Codroipo, ha oltraggiato e minacciato i Carabinieri mentre lo stavano identificando. I danni sono ingenti, al momento non ancora quantificati.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.