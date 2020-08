Rami pericolosi sulla carreggiata, intervengono i pompieri

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le sette di stamane, martedì 11 agosto 2020, in via Montereale a Pordenone, all'altezza del cantiere del nuovo ospedale, per la rimozione di alcuni rami che incombevano da vari metri d'altezza sulla sede stradale.

I Vigili del Fuoco hanno operato in sicurezza con l'autoscala, mentre la Polizia Municipale ha provveduto a regolare la circolazione su questa importante arteria della città, garantendo anche il transito delle ambulanze da e per la vicina struttura ospedaliera.

Le operazioni si sono concluse attorno alle 8:30 con il ripristino completo della circolazione.