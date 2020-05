Rapina al Burlo Garofalo: arrestata una donna

Una donna, S.L. di 34 anni, è stata arrestata lo scorso 8 maggio dagli agenti dalla Squadra Mobile e del Commissariato di Polo San Sabba, a Trieste, indagata per il delitto di rapina impropria. La giovane è nota alle Forze dell'Ordine per diversi precedenti penali.

Le indagini, dirette dalla Procura delle Repubblica di Trieste, sono state avviate, nel gennaio 2020, quando un medico del Burlo Garofalo di Trieste ha denunciato di aver subito una rapina, nel reparto di radiologia dell’Ospedale.

Il medico ha colto in flagrante la donna, intenta a rovistare nella borsa da cui ha sottratto il portafogli, un libretto di assegni e dei contanti. La reazione della donna, pizzicata mentre stava rubando, è stata particolarmente energica. A calci e pugni, la 34enne è riuscita a guadagnarsi la fuga dal nosocomio, allontanandosi a bordo di un bus. Tuttavia, prima che riuscisse a scappare, il medico è riuscito a scattarle alcune foto con il cellulare. Immagini preziose che una volta consegnate alle Forze dell’Ordine, con anche un video girato da un addetto alla vigilanza intervenuto sul posto, hanno permesso di risalire alla responsabile del furto.

Acquisiti i file, personale della Squadra Mobile giuliana e del Commissariato di San Sabba ha provveduto alla visione, alla estrapolazione delle immagini utili ed, infine, alla identificazione certa della fuggitiva.

La vittima ha riconosciuto la donna come probabile responsabile della rapina.

A seguito degli accertamenti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta del Pubblico ministero, emettendo la misura cautelare in carcere a carico dell’indagata che dall’8 maggio si trova presso la locale Casa Circondariale.