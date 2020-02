Rapina all’edicola, preso il responsabile

Preso il rapinatore che, il 29 gennaio, aveva messo a segno un colpo da 400 euro nell’edicola di San Giorgio della Richinvelda, minacciando la titolare con un coltello, prima di scappare con i contanti arraffati dalla cassa. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Spilimbergo hanno risolto il caso in meno di 12 ore, assicurando alla giustizia il responsabile materiale, un 27enne di Spilimbergo, di fatto domiciliato a San Giorgio, e la sua fidanzata, una 29enne di Latisana, che era stata complice della fuga.

Intervenuti in massa sul luogo del colpo, grazie alle testimonianze raccolte e agli accertamenti eseguiti, i militari hanno acquisito molteplici elementi a carico dei due giovani, già noti alle forze dell’ordine.

Rintracciata la sera stessa, la coppia è stata denunciata. Per la gravità del fatto e la particolare modalità della rapina, i Carabinieri hanno avanzato alla Magistratura di Pordenone anche una proposta per l’emissione di una misura cautelare; il gip ha accolto la richiesta del pm Marco Faion che ha disposto gli arresti domiciliari per il 27enne, notificati ed eseguiti ieri dai militari.