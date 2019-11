Rapina con la pistola al tabaccaio, scappa con mille euro

Rapina a mano armata nel pomeriggio di ieri. Un uomo con il volto travisato, cappellino, paraorecchie e occhiali, è entrato in una tabaccheria di via Cividale, a Udine, impugnando una pistola. Ha puntato l'arma in direzione del tabaccaio intimandogli di consegnare i soldi che aveva in cassa. Il tabaccaio non ha reagito e ha consegnato al rapinatore circa mille euro. Quindi la fuga del malvivente e la chiamata al 112 da parte del tabaccaio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, le Volanti, coordinate dal dottor Francesco Leo, e gli agenti della Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan; nessuno si è fatto male.

Gli investigatori sono sulle tracce del rapinato e hanni già eseguito accurati sopralluoghi e visionato le immagini della videosorveglianza. Resta da appurare possa essere vera o arma giocattolo.