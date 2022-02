Rapina con un taglierino al tabacchino di piazzale Oberdan

Attimi di paura, questo pomeriggio, a Udine, in piazzale Oberdan. Un uomo, armato di taglierino,, poco dopo le 17, è entrato nella rivendita con il volto travisato e ha minacciato con un taglierino il titolare. Poi si è diretto verso la cassa e ha rubato l’incasso della giornata. Il malvivente è fuggito senza lasciare traccia. Nella zona era anche in corso la tradizionale Festa di San Valentino e per il ladro far perdere le proprie tracce è stato facile, confodnendosi tra i passanti.



La rapina è la seconda in tre giorni a Udine, con le stesse identiche modalità. La precedente era stata messa a segno sabato pomeriggio in via Montegrappa, nella zona di piazzale Chiavris.



Per la tabaccheria di piazzale Oberdan, invece, si tratta della seconda rapina in meno di dieci anni. Nel 2013, infatti, un giovane con il volto travisato da una sciarpa e dal cappuccio, armato di una scacciacani aveva minacciato con la pistola la titolare e si era fatto consegnare l'incasso, circa due mila euro per poi darsi alla fuga.