Rapina e lesioni personali, latitante arrestato in Germania

I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno individuato in Germania un 35enne cittadino kosovaro, condannato per rapina e lesioni personali, reati commessi in provincia di Gorizia l'8 marzo 2011 e a Udine il 28 marzo 2012. L'uomo, già residente a Campoformido, dopo la condanna a quattro anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione, si era reso latitante.

Grazie a un'articolata indagine, diretta dalla Procura di Udine e condotta dalla Squadra Catturandi dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, è stato fermato all’aeroporto di Stuttgart, mentre - sentendosi braccato - cercava di lasciare il Paese.

Le ricerche, con il coordinamento e supporto dei Servizi Interpol e Sirene del Ministero dell’Interno, in collaborazione con i collaterali organismi di polizia esteri, erano iniziate nel mese di gennaio 2019 con l’emissione di un primo provvedimento restrittivo e si sono concluse ieri, con il trasferimento del 35enne dalla Germania all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

LE RAPINE. L'8 marzo 2011, a Gorizia, era stata perpetrata una rapina all'interno di un esercizio pubblico, nel corso della quale tre uomini, rimasti gli unici avventori nel locale, avevano aggredito il titolare, trascinandolo con violenza in bagno e facendolo cadere a terra. Nonostante le percosse e le minacce, il gestore era riuscito a liberarsi, a chiudere all’interno del locale uno dei rapinatori e a chiedere l’intervento delle Forze di Polizia che, al loro arrivo, avevano arrestato l'uomo, risalendo ai due complici, tra i quali il 35enne kosovaro. La rapina aveva fruttato ai rapinatori oltre 5.000 euro.

La notte del 28 marzo 2012, a Udine, nel corso di una rissa all'interno di un locale, uno degli addetti alla sicurezza, che era riuscito a bloccare una delle persone coinvolte nella lite, era stato colpito con una bottiglia al capo. La vittima, soccorsa da un altro cliente, era ricorsa alle cure dei sanitari per una ferita lacero contusa, giudicata guaribile in sette giorni. Le indagini avevano permesso di identificare nel 35enne l'aggressore, accertando, inoltre, che durante la rissa lo stesso aveva lanciato alcuni bicchieri addosso ad altri clienti.