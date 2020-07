Rapina il supermercato brandendo un coltello

Rapina nella prima serata di ieri, poco prima delle 19.30, al supermercato Conad di via Panciera, a Zoppola. Un uomo è entrato con il volto coperto e ha minacciato il cassiere con un coltello, facendosi consegnare il denaro che aveva in cassa.

Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce; non è escluso che avesse dei complici che lo attendevano nelle vicinanze del market. Gli addetti del negozio, che non sono rimasti feriti, hanno chiamato subito i Carabinieri che sono intervenuti immediatamente per un sopralluogo.

È caccia, adesso, al rapinatore, che ha agito minacciando i presenti con la lama. In quel momento nel supermercato non c'erano clienti poiché il punto vendita stava per chiudere. C'erano quattro dipendenti. Per loro tanta paura.