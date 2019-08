Rapina in Banca in viale Tricesimo

Rapina in banca, a Udine, nella sede della Bcc di viale Tricesimo. Un uomo, a volto coperto, è entrato armato di una pistola (non si sa ancora se vera o 'giocattolo') nell'istituto bancario verso le 10.30. Attimi di paura per i dipendenti allo sportello, anche se nessuno sarebbe rimasto ferito.

Il colpo, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe andato a buon fine. Il malvivente è, però, riuscito a fuggire in sella a una bicicletta prima dell'entrata in funzione dell'allarme, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto i Carabinieri del Comando di Udine che, in questi minuti, stanno ascoltando le testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere tutti gli elementi utili per individuare il responsabile.

E' il quarto caso di rapina in città, nell'arco di poche settimane, dopo l'episodio nella gioielleria Italico Ronzoni in pieno centro, quello ai danni di un'anziana coppia residente in città e quello all'ufficio postale di via Forni.