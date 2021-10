Rapina in farmacia in via Buttrio, condannato a tre anni e sei mesi

Aveva rapinato la farmacia di via Buttrio, a Udine, e tentato di rapinare due anziane sorelle per procurarsi la droga: condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e a 800 euro di multa. E’ la pena inflitta con il rito abbreviato dal gup Emanuele Lazzaro a un 45enne residente a Pontebba. Per l’uomo, che resta in custodia cautelare in carcere, la pubblica accusa aveva chiesto 3 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione.



Il 20 marzo 2021 era penetrato nell’abitazione di due sorelle di 82 e 77 anni, in via Pontebba nel capoluogo friulano, forzando la serratura con un cacciavite. Con il volto nascosto da mascherina e occhiali da sole, aveva intimato alle vittime di consegnargli 400 euro, ma fu disturbato dall’arrivo di un vicino di casa. Dopo aver cercato di colpirlo con il cacciavite, se ne andò a mani vuote. Subito dopo il 45enne era entrato nella farmacia udinese, facendosi consegnare dal titolare 200 euro. L’uomo fu preso poche ore dopo dalla polizia.



“Il mio cliente - spiega il difensore, l’avvocato Federico Artico - quel giorno era in crisi d’astinenza. Aveva cercato di rivolgersi al Sert per avere il metadone, ma la struttura era chiusa. Dopo il fatto, ha risarcito le vittime per i danni subiti e ha mandato loro lettere di scuse. Valuteremo - conclude - il ricorso in appello”.