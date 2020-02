Rapina in piazzetta Del Pozzo, preso il responsabile

I Carabinieri di Udine hanno fermato un 22enne di Castelfranco Veneto per la rapina ai danni di un 60enne udinese, avvenuta nella serata di domenica in piazzetta Del Pozzo. L’uomo era stato avvicinato nella zona dell’autostazione dal giovane che, a volto scoperto, gli aveva chiesto insistentemente soldi. Al rifiuto di fornire denaro, era stato aggredito. La vittima era riuscita a scappare ma il ragazzo l’aveva inseguito e raggiunto in piazzetta Del Pozzo, dove gli aveva strappato il borsello, facendolo rovinare al suolo. Soccorso dall'ambulanza, l’uomo era stato trasportato al Pronto Soccorso dove, per le lesioni riportate, era stato giudicato guaribile in venti giorni.

Lunedì i Carabinieri della Sezione Operativa hanno sottoposto a fermo di indiziato il 22enne, pluripregiudicato e senza fissa dimora; il giovane non si sarebbe dovuto trovare in città, dal momento che era stato colpito da un Daspo urbano emesso dal Sindaco di Udine e notificato il 7 febbraio. E’ stato, quindi, portato in carcere a Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ieri il gip Andrea Comez ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere del giovane, visti i gravi indizi di colpevolezza appurabili dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'autostazione, oltre che dal suo riconoscimento da parte della vittima.