Rapina in tabacchino a Cervignano

Rapina intorno alle 17, a Cervignano del Friuli. Un malvivente armato di una lama, pare un coltello da cucina, è entrato in un tabacchino di via Aquileia, in una zona periferica del centro della Bassa Friulana.

Si è fatto consegnare i soldi contenuti all'interno della cassa, senza minacciare direttamente il responsabile, presente in quel momento, che non ha reagito e che ha consegnato i soldi; il malvivente, con il volto travisato, ha mostrato la lama e questo è stato sufficiente per riuscire a rapinare il tabaccaio di circa 100 euro piccolo taglio.

È scattato immediatamente l'allarme con una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno avviato le ricerche senza però riuscire a individuare il rapinatore. Il malvivente si è allontanato dal tabacchino in bicicletta, inutilmente è seguito dal titolare, subito ripresosi dallo spavento.

Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma della Stazione di Cervignano del Friuli insieme al personale della Compagnia di Palmanova che visiognerà anche le immagini della videosorveglianza.