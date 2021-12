Rapina in tabacchino a Mereto di Tomba

Paura questo pomeriggio a Mereto di Tomba, in piazza della Vittoria, per una rapina al tabacchino del paese. Un malvivente è entrato nel negozio armato di taglierino e ha minacciato la titolare.

Quest'ultima, spaventata, non ha reagito e ha consegnato quanto aveva in suo possesso in quel momento, circa 1.500 euro. La donna, pur provata, non ha avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche e ha dato subito l'allarme.

La notizia in paese si è diffusa immediatamente. Solidarietà all'esercente è stata espressa dalla comunità. "Fatti del genere non accadono nel nostro paese, molto tranquillo e sicuro, sempre controllato dalle forze dell'ordine. Siamo spaventati e speriamo si tratti di un episodio isolato, e che il rapinatore venga al più presto preso e assicurato alla giustizia" hanno detto diversi residenti di Mereto a Telefriuli.

Il malvivente ha agito molto rapidamente, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Immediata la chiamata al 112. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine.