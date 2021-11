Rapina in villa a Pordenone, chiuso per 90 giorni un Bed & Breakfast

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato di Pordenone hanno eseguito un provvedimento di chiusura per 90 giorni disposto dal Questore Marco Odorisio nei confronti del B&B Casa Maestra.

La struttura ricettiva è risultata coinvolta nella cruenta rapina in villa commessa la sera dell’8 febbraio ai danni di una famiglia d’imprenditori del capoluogo, nel corso della quale la vittima, una signora 70enne, era stata legata e imbavagliata da uomini incappucciati che l’avevano sorpresa mentre stava per portare a passeggio il cane, come ogni sera a quell’ora.

Il 14 settembre, erano state arrestate tre persone. Dagli sviluppi successivi, è emerso il coinvolgimento del Bed & Breakfast nel favoreggiamento dei rapinatori. Nei giorni precedenti all’assalto, che era stato accuratamente pianificato, alcuni dei malviventi avevano alloggiato nella struttura, punto di appoggio ideale per i numerosi sopralluoghi alla villa.

Il titolare del B&B non aveva registrato e identificato gli ospiti, come espressamente previsto dalle norme in materia di alloggiati. Inoltre, la sera stessa della rapina, uno dei rapinatori dopo il colpo aveva raggiunto il Casa Maestra, precedentemente prenotato da uno dei complici, per alloggiarvi, senza essere identificato e registrato fino al giorno seguente, per sottrarsi alle successive ricerche della Polizia.

Il B&B, insomma, era stato utilizzato come base logistico-operativa dai rapinatori, con la copertura del titolare, che aveva garantito loro l’anonimato.