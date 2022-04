Rapina nel tabacchino a Cussignacco: incastrato dal suo naso

Lo ha tradito il suo naso. Quel particolare, immortalato dalle telecamere di sicurezza, ha consentito agli investigatori di risalire alla sua identità e di imputarlo per il furto del cambiamonete di un tabacchino di Cussignacco. E proprio per quel furto un cittadino albanese di 33 anni è stato condannato stamani dal giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine a un anno e 4 mesi di carcere, pena sospesa.



Il fatto risale al marzo del 2017, quando due ladri hanno sfondato a colpi di mazza da demolizione l’entrata della tabaccheria di via Veneto. Nonostante il fumo rilasciato dal sistema d’allarme, sono andati dritti verso la macchinetta cambiamonete contenente mille euro e, caricatala sulle spalle, si sono dileguati a piedi nella notte. I due erano stati ripresi dalle telecamere dell’esercizio commerciale e della vicina banca.



Il difensore del condannato, l’avvocato Magda Peressutti, che ha definito indiziario il processo, ha annunciato ricorso. E’ stato invece assolto per non aver commesso il fatto un 36enne di Udine assistito dall’avvocato Guido Galletti.