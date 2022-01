Rapina nella farmacia di Coseano

Paura a Coseano per una rapina nella farmacia San Giovanni, in largo Municipio. Poco prima delle 18, un malvivente è entrato nel negozio indossando una mascherina. Inizialmente pareva un normale cliente. Invece, si è subito mostrato armato di un taglierino o comunque di una lama: ha minacciato la farmacista, intimandole di consegnare i soldi che aveva nella cassa in quel momento.

La donna, residente nel Friuli Occidentale, pur spaventata, non ha reagito e ha consegnato il denaro: qualche centinaia di euro in banconote di vario taglio.

Per la farmacista, fortunatamente, non si è reso necessario il ricorso al personale sanitario.

Al momento della rapina c'era anche una cliente che è stato rapinato nel suo portafoglio. Anche lui, per fortuna, non è rimasto ferito.

Il rapinatore si è allontanato rapidamente con una macchina, facendo perdere le sue tracce.

È scattata subito una chiamata al 112: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Majano. Adesso è caccia al rapinatore con la mascherina.