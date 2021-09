Rapine e furti tra Veneto e Friuli, due arresti

Sono accusati di aver rapinato un operaio dipendente della Provincia di Treviso, cercando di investirlo con un'auto, e di altri furti tra le province di Treviso e Pordenone due uomini di nazionalità albanese arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.

I militari dell'Arma hanno dato esecuzione alla ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei loro confronti, dal Tribunale di Treviso. Sono ritenuti responsabili, in concorso, di una rapina aggravata a Cison di Valmarino nel mese di luglio scorso ai danni di un operaio, nonché di svariati furti in abitazione commessi tra Veneto e Friuli.