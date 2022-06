Rapine, minacce e lesioni tra Udine e Lignano, fermati due minori

La Polizia di Stato e i Carabinieri di Udine hanno fermato due minori, ritenuti responsabili di diversi episodi di furti, con violenze e minacce, commessi ai danni di altri giovani tra Udine e Lignano Sabbiadoro, con la complicità di altri ragazzi, non ancora identificati.

Per i due giovanissimi stranieri - di 14 e 15 anni - il Gip presso il Tribunale dei Minori di Trieste ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità, che è stata eseguita questa mattina.

L’indagine, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Trieste, era scattata tra fine aprile e inizio maggio, in seguito alle denunce per rapine, furti e lesioni personali.

Il 29 aprile, nella stazione delle corriere di Udine, la vittima, un 18enne, dopo essere stato derubato del tabacco appena acquistato, ha inseguito il ladro che, nel frattempo, si è unito ad altri quattro ragazzi, che l’hanno aggredito e pesantemente minacciato.

Il 14 maggio, un 17enne, dopo aver percorso su un autobus di linea il centro di Udine, ha incontrato i suoi aggressori che, per futili motivi, lo hanno aggredito alle spalle per poi malmenarlo con pugni anche alla testa, sottraendogli dalla tasca lo smartphone per poi allontanarsi.

Il 22 maggio, a Lignano, i due minori indagati si sono resi responsabili del furto di uno scooter ma erano stati immediatamente scoperti dal proprietario che aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri.