Rapinò e picchiò un minore per un debito di droga

Non gli aveva pagato la marijuana. Per questo picchiò e rapinò un 15enne di Tarvisio al quale aveva già venduto in passato alcuni grammi di droga. Poi costrinse con un coltello un amico della vittima a farsi consegnare il cellulare. Di questo è stato riconosciuto colpevole un bosniaco di 25 anni residente a Lubiana, condannato a 8 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento di una multa di 4mila euro e al versamento all’adolescente di una provvisionale di 7.500 euro.

Tutto è accaduto il 25 febbraio 2020 a Tarvisio, sul sentiero degli gnomi. Lo spacciatore, che in passato aveva già venduto al ragazzo droga in tre occasioni, ha chiesto al minore il saldo di un acquisto effettuato tempo prima, 30 euro in tutto. Quando l’acquirente ha detto di non avere i soldi, lo straniero lo ha picchiato con una testata al volto, calci e pugni causandogli lesioni guaribili in 20 giorni. Poi si è fatto consegnare dal minore 20 euro, il cellulare e una cassa bluetooth puntandogli alla testa un coltello a scatto. Con la stessa arma ha minacciato un 19enne amico della vittima corso in suo aiuto, al quale ha preso lo smartphone.

E’ stato invece assolto per non aver commesso il fatto un altro bosniaco di 24 anni, accusato di aver spalleggiato il condannato durante la rapina. Entrambi gli imputati erano difesi dall’avvocato Sara Frattolin. La vittima era rappresentata dall’avvocato Pieraurelio Cicuttini.