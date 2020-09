Rave Party a Cordenons, 23enne pizzicato con l'ecstasy

Ieri mattina, poco dopo le 8, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone è arrivata la segnalazione di una festa all’aperto, con giovani intenti a ballare. Due equipaggi della Squadra Volante e un equipaggio della Mobile sono stati inviati sul posto, a Cordenons, dove, in una zona campestre denominata ‘Bosco di Eleonora’, in via Martiri della Libertà, era in corso un vero e proprio rave-party, con una cinquantina di giovani scatenati nelle danze.

Alla vista degli agenti alcuni dei partecipanti si sono dati alla fuga; i poliziotti sono, comunque, riusciti a controllare e identificare complessivamente 34 giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni, tutti del Fvg, che si erano dati appuntamento via social. Nel frattempo, sono arrivati i rinforzi dato che molti giovani erano in evidente stato di alterazione.

Durante le operazioni di identificazione e controllo, per molti sono emersi precedenti di polizia e segnalazioni in materia di stupefacenti, invasione di terreni ed edifici. A richiamare l’attenzione, in particolare, è stato un 23enne pordenonese, che manifestava segni di insofferenza al controllo. Sottoposto a perquisizione, nella tasca dei pantaloni aveva 29 pasticche di ecstasy, mentre nella sua auto c’era un cristallo di “Mdma” e altre due pasticche di ecstasy.

La Polizia di Stato ha, quindi, proceduto a un controllo anche a casa sua scoprendo, in garage, una scatola di cartone con una dose di marijuana. Stante la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel contempo, è stato attivato l’Ufficio Polizia Amministrativa per verificare la posizione giuridica dell’area verde nella quale i giovani avevano dato vita al rave-party. Il Questore Marco Odorisio ha disposto l’avvio dei provvedimenti per una serie di Fogli di Via Obbligatori, essendo stato accertato che nel corso della festa si era svolta un’illecita attività di spaccio e assunzione di droga.