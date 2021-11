Raveo, cade lungo il sentiero che conduce alla falesia di roccia

Un uomo classe 1965 di Tolmezzo si è infortunato nel pomeriggio in seguito a una caduta sul sentiero che conduce alla falesia del tetto, in comune di Raveo. L'uomo stava camminando in salita quando ha perso aderenza con un piede cadendo per quattro metri d'altezza e riportando diversi traumi.

Sul posto c'erano altri arrampicatori, tra cui un tecnico del Soccorso alpino che ha allertato il Nue 112 e gli ha prestato i primi soccorsi. Sono poi arrivati i rinforzi con altri tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza di Tolmezzo, i sanitari dell'ambulanza e l'elisoccorso sanitario. Il velivolo ha calato sul posto il tecnico di elisoccorso, il medico e l'infermiere che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e adagiarlo nel sacco a depressione per issarlo a bordo nuovamente con il verricello e condurlo in ospedale.