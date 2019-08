Razzia di biciclette in centro città

Diverse biciclette sono state rubate nelle scorse ore in via del Carbone, a Udine. E' avvenuto in pieno centro storico, di fronte ad un noto negozio di abbigliamento dove è presente un ampio parcheggio per le due ruote. A giudicare dai pezzi rimasti nei porta biciclette in metallo, gli ignoti predatori hanno avuta vita facile. Infatti, come si può ben notare nella fotografia scattata dal consigliere comunale di Progetto Fvg, Michele Zanolla, le bici rubate erano state assicurate alle rastrelliera attraverso un lucchetto che non metteva in sicurezza il telaio, ma solo una delle ruote, con tutta probabilità quella anteriore facile da sganciare senza nemmeno prendersi la briga di forzare il lucchetto.