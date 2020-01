Razzia di superalcolici e generi alimentari

I Carabinieri della Stazione di Martignacco sono intervenuti questa notte al Città Fiera dove hanno individuato e bloccato due ragazzi. Si tratta di un giovane di 19 anni e di un minorenne, entrambi italiani e residenti in provincia di Udine. In concorso tra loro, dopo aver rubato quattro bottiglie di superalcolici all'interno di un bar del paese, hanno tentato anche di sottrarre diversi generi alimentari da uno stand allestito all'esterno del Centro Commerciale, per un valore di circa 400 euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il minore è stato affidato ai genitori; entrambi i giovani sono stati denunciati a piede libero rispettivamente alla Procura di Udine a quella per i minori di Trieste.