Razzia in un bar a Resiutta

Colpo questa notte, martedì 11 agosto 2020, in un pubblico esercizio che sorge lungo la strada statale 13 Pontebbana, a Resiutta.

I malviventi hanno agito intorno all'una e mezza, disattivando il sistema di allarme e, dopo aver preso a picconate la porta di accesso secondario del bar per spaccare la serratura, si sono introdotti nel locale. Qui hanno forzato alcune macchinette videopoker, rubando le monete che vi erano contenute.

Il pronto intervento dei Carabinieri della stazione di Chiusaforte, che hanno raggiunto subito il locale, deve aver fatto fuggire i ladri che hanno abbandonato il picconeutilizzato per forzare la porta.

I militari hanno avviato subito le ricerche in zona che, però, non hanno permesso di identificare la banda di ladri. Rilievi a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio. I danni relativi al bottino in monete sono in corso di quantificazione.