Reana, fiamme nel bar ristorante Al Mulino

Incendio questa notte a Reana del Rojale, in via Primulacco, poco prima delle 3, quando è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine con la prima partenza, un'autobotte e un'autoscala. Il rogo ha interessato il bar ristorante Al Mulino, locale storico, chiuso in queste settimane per il lockdown.

Le fiamme si sono sviluppate all'ingresso per poi raggiungere gli interni. Sono rimasti danneggiati parte degli arredi e il fumo ha invaso tutti i locali, rendendoli di fatto inagibili.

Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno lavorato fin quasi alle 5 per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura. L'immobile è stato posto sotto sequestro. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, ma non si può escludere l'ipotesi del dolo.