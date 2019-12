Reati in calo a Udine, ma attenzione alle truffe

Cala il numero di reati commessi in provincia di Udine rispetto al 2018. I dati di fine anno, presentato oggi a Udine nella sede del comando di viale Trieste, parlano di un meno 7 per cento di reati. In calo anche i furti in casa (-11 per cento), ma in compenso sono tornati di moda, per così dire, quelli ai danni delle auto (+17%)

I numeri presentati oggi sono strettamente legati all'attività di prevenzione e di controllo degli uomini dell'Arma. Nel corso di 346.160 ore di pattugliamento, pari a un migliaio di pattugliamenti e servizi in più rispetto al 2018, i carabinieri hanno arrestato 231 persone, mentre sono oltre tremila quelle denunciate, per un totale di 11mila reati perseguiti. Raddoppia il numero dei cittadini senza permesso di soggiorno intrcettati sul territorio provinciale: 68 clandestini rintracciati, numero che raddoppia quello registrato nel 2018. I casi di truffe e frodi hanno invece raggiunto quota 1.846.

"La situazione sul territorio è soddisfacente - afferma il Comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, colonnello Alfredo Vacca -, non si sono registrate grosse emergenze, ma c'è una strisciante sensazione di insicurezza dei cittadini, soprattutto a seguito dei reati predatori. Il mezzo per contrastarla è la presenza sul territorio".