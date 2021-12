Reati informatici, Fvg al terzo posto in Italia

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane con le più alte percentuali di reati informatici. Lo rileva un’analisi del Centro studi delle Camere di commercio Tagliacarne che colloca la nostra regione al terzo posto, alle spalle di Liguria, che registra 571,7 reati informatici denunciati ogni 100mila abitanti, e Piemonte (569,1 denunce ogni 100.000 abitanti). In Friuli Venezia Giulia le denunce sono state nel 2020 530,1 ogni centomila abitanti.

A rischio criminalità digitale è stata soprattutto Gorizia, al top in Italia per numero di reati denunciati, il 50% in più della media italiana (678,1 contro 450).