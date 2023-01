Reati informatici, in Fvg quattro arresti e 213 denunce nel 2022

Nel 2022 la Polizia Postale è stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative, in particolare nella prevenzione e nel contrasto alla pedopornografia online, nella protezione delle infrastrutture critiche e sensibili, nei crimini economici e relativi alle minacce eversivo-terroristiche, riconducibili a forme di fondamentalismo religioso ma anche di estremismo politico-ideologico, anche in contesti internazionali.

Complessivamente in Fvg sono stati denunciati 90 soggetti per reati contro la persona quali pedopornografia e adescamento online (46), sostituzioni di persona, Revenge Porn, Hate Speech, minacce, molestie, stalking e diffamazioni online (44), mentre relativamente ai reati contro il patrimonio quali frodi informatiche (17), truffe online (86), furto, estorsione e appropriazione indebita (13) accessi abusivi e attacchi a sistemi informatici (sette) sono state individuate e deferite 123 persone. Quattro le persone arrestate - una per pedopornografia online e tre per truffa - e 213 denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Sono state effettuate 80 perquisizioni, 163 pattuglie per un totale di oltre 1.600 uffici postali controllati e oscurati tre siti web.

REATI CONTRO LA PERSONA. La fine dell’emergenza sanitaria, con un progressivo recupero della normalità, potrebbe aver contribuito a ridurre l’isolamento sociale, facendo rilevare nel 2022 una riduzione della circolazione globale di materiale pedopornografico su circuiti internazionali, che non ha, però, inciso sull’attività di contrasto. Infatti, è stato registrato un aumento dei soggetti individuati e denunciati per violazioni connesse ad abusi in danno di minori.

In particolare, sono stati trattati nel nostro Paese 4.542 casi, che hanno consentito di indagare 1.463 soggetti, di cui 149 arrestati per abusi in danno di minori. Sono stati visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici. 424 i casi di adescamento online: anche quest’anno la fascia dei preadolescenti (età 10-13 anni) è quella più coinvolta in interazioni sessuali tecno-mediate, 229 rispetto al totale.

Continua a preoccupare il lento incremento dei casi relativi a bambini di età inferiore ai 9 anni adescati, trend che è diventato più consistente a partire dalla pandemia. Anche le Sextortion, le estorsioni online a carattere sessuale, stanno interessando sempre più spesso vittime minorenni, con effetti potenziati: la vergogna che i ragazzi provano impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei. Nel corso dell’anno sono stati trattati 130 casi in Italia, la maggior parte dei quali nella fascia 14-17 anni, più spesso in danno di vittime maschili. In Friuli Venezia Giulia sono stati complessivamente trattati 10 casi di cui uno riguardante un minore.

Particolare attenzione è rivolta inoltre ai fenomeni del Revenge Porn, con 244 casi trattati a livello nazionale (di cui 34 su minori) e 71 persone denunciate, e delle truffe 'romantiche', con 442 casi trattati (di cui quattro in danno di minori) e 103 persone denunciate. Specifiche iniziative sono state rivolte all’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e servizi di monitoraggio di siti, piattaforme, profili e pagine social finalizzati ad arginare la diffusione del linguaggio d’odio.

IN FVG. Tra i principali interventi della Polizia Postale del Fvg si segnala l'operazione Luna che ha portato alla denuncia di 32 persone (di cui una in provincia di Trieste), sette delle quali minori e una tratta in arresto. L'operazione Free Angels si è conclusa con la denuncia di un soggetto che all’interno di un gruppo aperto su una nota piattaforma social, spingeva ragazze minori e fragili al raggiungimento dell’anoressia. Grazie al coraggio di una giovane ragazza friulana, che ha trovato la forza di denunciare, gli agenti di Udine sono riusciti a identificare un libero professionista di 40 anni, già condannato per pornografia minorile che, sui suoi profili social, definendosi coach pro-ana e spacciandosi come medico, aveva agganciato decine di ragazze inducendole a pericolose pratiche di dimagrimento.

L'operazione Revelatum ha portato a 72 indagati per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, tre dei quali tra Gorizia e Pordenone. L'operazione Broken Dreams ha consentito di indagare 17 persone, una delle quali nel Friuli Occidentali, legate a un servizio in abbonamento che permetteva di vedere in streaming su piattaforme di videochat abusi su minori.

Particolare attenzione è stata posta alla prevenzione agli attacchi hacker alle infrastrutture informatiche. In questo ambito, in Friuli Venezia Giulia sono state fatte complessivamente 17 denunce da parte delle aziende ma il dato è sicuramente sottostimato.

FRODI INFORMATICHE. Il 2022 è l’anno nel quale si registra la maggior crescita d’interesse per le Criptovalute e i reati collegati, ma anche un aumento degli illeciti legati al fenomeno del trading online (3.020 i casi trattati in ambito nazionale). Fra gli interventi più significativi l’Operazione “Dream Earnings”, mediante la quale gli investigatori della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia e della Squadra Mobile di Pordenone coordinati dalla Procura della Repubblica di Pordenone hanno disarticolato un’organizzazione dedita alle truffe perpetrate per mezzo del falso trading online. Le complesse indagini avevano portato a tre misure cautelari e a quattro decreti di perquisizione nei confronti di cittadini albanesi, tutti residenti a Tirana. L’ammontare della frode è di svariati milioni di euro, quantificabili solo all’esito delle analisi tecniche dei sistemi informatici sequestrati.

In merito ai fenomeni di phishing, smishing e vishing, tecniche utilizzate dai cyber-criminali per carpire illecitamente i codici personali e bancari, sono state identificate e indagate a livello nazionale 853 persone (+9% rispetto all’anno precedente). 3.541 le persone indagate per frodi nel settore dell’e-commerce e market place.

Si segnala anche l’Operazione Kafka: la Polizia Postale di Roma, Milano, Trieste, Torino, Pescara e Venezia, a conclusione di una delicata attività d’indagine ha eseguito 16 decreti di perquisizione. Ignari utenti della rete avevano scoperto di essere stati processati e condannati per delitti pedopornografici mai commessi. Naturalmente l'associazione per delinquere chiedeva soli per evitare la pubblicazione delle pesanti accuse: solo nel periodo di circa due mesi, i proventi illeciti sono stati stimati in oltre mezzo milione di euro. Il fenomeno è a rilevanza europea e sono in corso i complessi accertamenti tecnici sul materiale informatico oggetto di perquisizione.

Si segnala, infine, l’operazione Genova che ha portato alla denuncia di 11 persone responsabili di una serie di truffe. La compagine criminale si avvaleva di "telefonisti" che avevano il compito di agganciare le vittime direttamente dalle proprie abitazioni, situate in Veneto e Friuli Venezia Giulia, fingendosi interessati all’acquisto di oggetti posti in vendita sui marketplace dell’usato, al punto da voler effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile. Le vittime, spesso ignare degli strumenti bancari in loro possesso, venivano invitate a recarsi presso uno sportello automatico per ricevere istantaneamente l’accredito della somma pattuita; ciò che accadeva, in realtà, era ben diverso, in quanto il truffatore forniva loro tutta una serie di istruzioni e codici, grazie ai quali, invece di ricevere il pagamento sul conto, i malcapitati erano indotti a ricaricare una carta di pagamento nella disponibilità del sodalizio criminale.

L’attività ha visto il coinvolgimento anche della Polizia Postale Fvg e ha portato alla denuncia di quattro soggetti residenti nell'ex provincia di Pordenone.

CYBERTERRORISMO. Sul fronte del cyber-terrorismo, a livello regionale nel corso dell’anno sono stati monitorati più di 300 spazi web in stretta sinergia con le Digos. Tre internauti sono stati indagati per messaggi minatori rivolti all’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Denunciato, poi, l’autore dell’intrusione 'no vax' nella seduta del Consiglio comunale di Trieste, che si era tenuta online nel mese di febbraio 2022.

Si evidenzia infine l’importanza del portale della Polizia postale che, nel 2022, ha raccolto circa 100.000 segnalazioni da parte dei cittadini che hanno riguardato soprattutto i furti di account social, le estorsioni a sfondo sessuale, il phishing ai danni di correntisti di istituti bancari, le proposte di falsi investimenti online, nonché falsi siti di vendita di quei prodotti che, in un determinato contesto temporale, risultano essere maggiormente richiesti sul mercato.

Le segnalazioni che richiedono l’intervento tempestivo del Commissariato di PS online sono molteplici e hanno coinvolto anche casi di intenti suicidari. La popolarità del sito è avvalorata dal numero degli accessi che sono stati, nel periodo di riferimento, oltre 42.200.000.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE. Com’è noto, la Polizia Postale affianca all’incisiva attività di repressione dei reati informatici, la non meno importante azione preventiva a tutela dei minori, con diversi interventi nelle scuole. Tra le iniziative educative si riporta il coinvolgente format teatrale itinerante e in streaming #cuoriconnessi che ha coinvolto oltre 270mila studenti sul territorio nazionale. Di rilievo è anche la campagna educativa itinerante di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli legati ad un uso non corretto della rete internet da parte dei minori denominata Una vita da social che nel 2022 ha toccato le piazze di Trieste e Pordenone.

Da segnalare, infine, l’evento formativo rivolto agli studenti organizzato nell’ottobre 2022 in collaborazione con la Direzione scolastica regionale e l’Ente organizzatore della nota regata velica Barcolana denominato “Heaters e piccoli eroi: con la Polizia di Stato alla Barcolana per una navigazione online più sicura”. L’evento ha visto il coinvolgimento in presenza di numerose personalità istituzionali e testimonial del mondo dello sport, oltre a circa 600 studenti delle scuole cittadine mentre circa 7.000 studenti e insegnanti dell’intera regione hanno seguito la diretta streaming.