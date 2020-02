Record per il Tar del Fvg, smaltiti tutti gli arretrati

Grazie a un metodo innovativo, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha battuto tutti i record di rapidità e, al momento, non ci sono più arretrati. Un risultato che la presidente Oria Settesoldi definisce “unico”, lanciando al contempo un forte messaggio: la necessità di semplificare le norme.

"In Friuli Venezia Giulia non c'è più arretrato", ha spiegato Settesoldi in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario. "In meno di un anno riusciamo a decidere tutti i ricorsi finora proposti. Speriamo che ciò possa continuare, dipende da tanti fattori".

Nel 2019 sono stati depositati al Tar Fvg 399 nuovi ricorsi. Di questi, 253 sono stati decisi entro fine anno. Le pendenze si sono ridotte, rispetto al 2018, del 54%. "Il tempo medio di definizione dei giudizi di 264 giorni - ha concluso la presidente - è il più basso tra quelli degli uffici giudiziari amministrativi".