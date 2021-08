Recuperate due piccole imbarcazioni affondate

Due interventi di recupero imbarcazioni per i sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

Il primo è stato eseguito questa mattina nel porticciolo di Duino dove i sub, con il supporto degli Specialisti Nautici del Comando Vigili del fuoco di Trieste, utilizzando gli appositi palloni di sollevamento, hanno rimesso in galleggiamento un piccolo natante che era affondato mentre era all'ormeggio per scongiurare pericoli d'inquinamento da idrocarburi.

Nel tardo pomeriggio i sommozzatori dei pompieri sono intervenuti, invece, nel porticciolo di Sistiana, per il recupero di un'imbarcazione in vetroresina lunga sei metri circa che era semiaffondata, ostruendo l'accesso a numerosi ormeggi.