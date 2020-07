Recuperati gli escursionisti in difficoltà sul Monte Cuarnan

Si è concluso intorno alle 17.30 l'intervento di soccorso alle pendici del Monte Cuarnan, sopra le falesie di roccia del Glemine. E' proprio sopra queste ultime che si erano smarriti tre giovani del gemonese di età compresa tra i 17 e i 19 anni percorrendo il sentiero naturalistico di Silans, in un punto dove in passato si sono già verificati diversi episodi simili. Otto tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Udine Gemona li hanno raggiunti partendo dal basso, dalla galleria di Gemona e li hanno scortati in salita per una quarantina di minuti fino a raggiungere il Sentiero dei Cinquecento, lungo il quale sono ridiscesi in strada. I ragazzi erano spaesati e impauriti ma in buona condizioni di salute. L'aver chiamato aiuto ed essersi fermati ad attendere ha agevolato il lavoro dei soccorritori che li hanno raggiunti in breve tempo.