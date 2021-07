Recuperati quattro escursionisti nel gruppo del Duranno

Concluso alle 19.20 l'intervento per recuperare quattro escursionisti che avevano perso l'orientamento durante la salita da Casera Lodina a Forcella Duranno, lungo il sentiero 374, in comune di Cimolais. Erano rimasti bloccati a quota 1.900 metri, su un terreno impervio, carsico e cosparso da mughi, molto fuori dalla traccia di sentiero proprio a causa della nebbia, più o meno nella stessa zona in cui si è svolto l'intervento di soccorso allo speleologo del 5 luglio.

La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 15.

Al campo base all'aviosuperficie presente tra Claut e Cimolais si sono radunati i soccorritori della stazione Cnsas Valcellina e i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno tentato d'inviare un elicottero in quota. Quello dei pompieri, il Drago81 del reparto volo di Venezia, nonostante la nebbia persistente, è riuscito a individuare la loro posizione. L'elicottero della Protezione Civile, nel frattempo, ha imbarcato i soccorritori della stazione Valcellina ed è riuscito a portarli un po' più in quota, il più vicino possibile al punto dell'intervento.

Conoscitori anche delle zone più impervie, i soccorritori sono riusciti comunque a trovare una via di salita fuori traccia e con i richiami a voce hanno prima sentito e poi raggiunto i quattro dispersi, dopo circa un'ora di cammino. Si tratta di quattro persone, una residente nel Pordenonese e altri tre di diverse località fuori regione, con un'età compresa tra i 32 e i 41 anni, appassionati di escursionismo e intenzionati a conoscere le Dolomiti Friulane. Erano incolumi e in buone condizioni.

Una volta raggiunti sono stati ricondotti a piedi dai soccorritori fino nei pressi Casera Lodina, dove hanno atteso il recupero in elicottero che è fortunatamente arrivato con una breve apertura nella nebbia.