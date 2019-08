Recuperato il turista caduto nella forra del Rio Patoc

Le squadre della stazione di Moggio del Soccorso Alpino e speleologico e la squadra di soccorso specializzata in forra dello stesso corpo sono state chiamate oggi, sabato 10 agosto, per una richiesta di aiuto proveniente dalla forra del Rio Patocco. Nel primo pomeriggio è stato recuperato il giovane turista della Repubblica Ceca. Recuperato dalla squadra forre del Soccorso Alpino e dai soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea, in tutto una quindicina di uomini, è stato consegnato all'ambulanza dai tecnici del Soccorso Alpino di Moggio Udinese. L'uomo era assieme ad altri quattro compagni e si è fratturato una caviglia poco dopo aver iniziato la discesa lungo la forra. Sono stati proprio alcuni dei compagni a portarlo fuori dal Rio fino all'imbocco del sentiero, dove è stato imbarellato e trasportato lungo lo stesso sentiero - che da Patoc conduce a Raccolana- fino alla strada per essere consegnato all'ambulanza. Sul posto anche l'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia che ha scaricato l'equipe medica per le prime cure.