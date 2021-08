Recuperato l'escursionista bloccato a forcella Fusine

È stato recuperato dall'elisoccorso regionale l'escursionista classe 1988 e residente a Brescia che aveva chiamato verso le 13 il numero di emergenza dalla cima delle Ponze, nelle Alpi Giulie orientali. Mentre stava compiendo la traversata delle Ponze nei pressi della cresta ha deviato dalla traccia di sentiero, finendo in un canalino sopra dei salti di roccia in un'area esposta in prossimità di forcella Fusine fra la Ponza e la Veunza.

L'uomo non aveva problemi sanitari, ma è stato necessario recuperarlo con l'elisoccorso regionale, considerando la quota e il pericolo evolutivo. In quota c'era una discreta turbolenza: l'equipe sanitaria è stata sbarcata ai Laghi di Fusine dove i soccorritori della stazione di Cave del Predil hanno fatto campo base ed è stato imbarcato invece un soccorritore a supporto del tecnico di elisoccorso.

È stato necessario, per raggiungere in sicurezza l'escursionista, attrezzare una sosta con chiodi e trapano sulla cresta alla quale ancorarsi per recuperarlo in un punto favorevole alla verricellata. Quest'ultima proprio a causa del vento forte non è stata semplice, ma è stata resa possibile grazie alla abilità del pilota e dell'equipaggio stesso.